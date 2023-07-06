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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.4 млн баррелей

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 30 июня, сократились на 4.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина сократились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

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