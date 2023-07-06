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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:56

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 13 тыс.

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 июля, выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 248 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 247 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 236 тыс., пересмотрено с 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 253.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 июня, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1.720 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.742 млн до 1.733 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.747 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 июня, увеличилось на 1.8 тыс. и составило 1.70 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.33 млн.

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