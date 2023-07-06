Розничные продажи в еврозоне в мае не изменились

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменными в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае сократился на 2.9% по сравнению со снижением на 2.7% согласно прогнозам аналитиков. В апреле объём розничных продаж сократился на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.