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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в мае не изменились
вчера 12:04

Розничные продажи в еврозоне в мае не изменились

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменными в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае сократился на 2.9% по сравнению со снижением на 2.7% согласно прогнозам аналитиков. В апреле объём розничных продаж сократился на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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