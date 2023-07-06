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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 июля

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;

15:30 мск: Торговый баланс США за май;

15:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июнь;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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