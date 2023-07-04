Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;
02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;
10:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь.