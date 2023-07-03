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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

10:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь.

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