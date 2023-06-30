Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 июля

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, финал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.