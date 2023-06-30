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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 июля

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.

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