Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (63.9) и составил 64.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса составило 59.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июня, как и в начале месяца, составил 3.3% в сравнении с 4.2% в мае.