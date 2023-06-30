Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за май;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за I квартал;
09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июнь;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за май;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады за апрель;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса за июнь.