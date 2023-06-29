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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:48

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 19 тыс.

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 июня, сократилось на 26 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 265 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 265 тыс., пересмотрено с 264 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 257.5 тыс. Показатель достиг максимального уровня за период с 13 ноября 2021 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 июня, уменьшилось на 19 тыс. и составило 1.742 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.759 млн до 1.761 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.758 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 июня, увеличилось на 22.95 тыс. и составило 1.698 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.314 млн.

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