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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за май;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно.

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