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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.4 млн баррелей

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 июня, сократились на 2.4 млн барр., запасы бензина снизились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.777 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.

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