API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.4 млн баррелей

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 23 июня, сократились на 2.4 млн барр., запасы бензина снизились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.777 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.