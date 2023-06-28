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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;

12:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:30 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.

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