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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейро;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за май.

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