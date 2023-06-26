Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;
11:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;
11:50 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;
13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагар;
N/A мск: Цены на импорт в Германии за май.