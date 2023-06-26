Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

11:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

11:50 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагар;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за май.