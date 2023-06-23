Курс доллара 84.0793   Курс евро 91.4933  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 июня

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

11:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра;

11:50 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагар;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за май.

Другие новости

вчера
19:09
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 84,7 руб, юань - 11,71 руб
вчера
19:00
ЕБРР предоставит государственному Укрэксимбанку кредит в размере 50 млн евро – заявление
вчера
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,74%, ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ - НА 0,2% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:32
Приостановка членства РФ в ФАТФ не влечет никаких ограничений - Росфинмониторинг
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 26 июня
вчера
18:25
ЦБ РФ отдает борьбу с "серыми" практиками профильным департаментам, упраздняя единый
вчера
18:10
Включение РФ в списки ФАТФ нанесло бы ущерб мировой торговле, включая ЕС и США - эксперт
вчера
17:50
Новак в Бахрейне обсудил перспективы российских нефтегазовых компаний в стране - кабмин РФ
вчера
17:24
Турпоток в Калининградскую область в этом году может превысить 2 млн человек - Чернышенко
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.