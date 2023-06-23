Индекс Services PMI США в июне снизился, но оказался лучше прогноза

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в июне снизился до 54.1 пункта против 54.9 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в мае.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.9.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.