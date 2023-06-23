Индексы PMI Великобритании в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в июне снизился до 46.2 против 47.1 в мае (пересмотрено с 46.9). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 46.9.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 53.7 против 55.2 месяцем ранее (пересмотрено с 55.1). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.8.