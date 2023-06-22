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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;

09:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно.

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