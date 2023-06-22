Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;
09:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно.