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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Письмо Банка Англии об инфляции;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:05 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

16:55 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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