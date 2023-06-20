Курс доллара 84.2467   Курс евро 92.0014  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
20.06.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.

Другие новости

20.06.2023
19:37
Белый дом: США надеются, что Индия продолжит покупать нефть из РФ
20.06.2023
19:09
Франция смогла достигнуть нужных показателей по снижению энергопотребления минувшей зимой
20.06.2023
18:53
Серийный выпуск импортозамещенного судового оборудования начнется в 2025 году - Мантуров
20.06.2023
18:32
Новая стратегия безопасности ЕС нанесет ущерб торговле с КНР и другими странами - эксперт
20.06.2023
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июня
20.06.2023
18:22
iPhone и другая техника Apple стали недоступны для заказа в Москве через "Самокат"
20.06.2023
18:09
"Новатэк" реализует "Мурманский СПГ" на своей ресурсной базе месторождений Гыдана
20.06.2023
17:34
Госдума упорядочила расселение аварийного жилья - депутат
20.06.2023
17:26
"Новатэк" ожидает сохранения добычи газа в 2023 г на уровне 82 млрд кубометров - Михельсон
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.