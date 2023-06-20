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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2023 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
20.06.2023 15:39

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае увеличилось на 5.2%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в мае увеличилось на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1491 тыс. в годовом исчислении против 1417 тыс. в апреле (пересмотрено с 1416 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1420 тыс.

По сравнению с маем 2022 года число выданных разрешений сократилось на 12.7%.

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