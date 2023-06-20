Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;
18:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.