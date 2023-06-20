Курс доллара 83.9866   Курс евро 91.7966  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

18:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

Другие новости

сегодня
10:24
Подрыв Запорожской АЭС грозит последствиями масштаба Чернобыля и Фукусимы - Дерипаска
сегодня
10:00
Индекс цен производителей (PPI) Германии в мае сократился на 1.4%
сегодня
09:57
Программа по возвращению IT-специалистов в РФ не нужна, они возвращаются - Шадаев
сегодня
09:40
Говорить о либерализации валютного законодательства в России пока рано – ФТС
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июня
сегодня
09:05
Объем поддержанного Москвой экспорта с начала года превысил 3,6 млрд руб
сегодня
08:12
Импорт китайских автомобилей в РФ вырос почти втрое - врио главы ФТС
сегодня
07:15
Продажи спортивных товаров в России выросли в 4,5 раза с начала лета - исследование
сегодня
06:00
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России - Евтушенков
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.