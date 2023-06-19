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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 июня

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

18:45 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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