Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

01:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

01:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за март;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

14:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.