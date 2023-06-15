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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
15.06.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 июня

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

01:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

01:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за март;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

14:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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