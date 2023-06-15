Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что повышение ставки может возобновиться (ПОВТОР)

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 14 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) "считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году". Это связано с тем, что "до смягчения инфляции ещё далеко", несмотря на её "некоторое замедление с середины прошлого года".

Напомним, по итогам состоявшегося 13-14 июня заседания FOMC целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.00-5.25% после девяти последовательных повышений. Решение регуляторов совпало с рыночными ожиданиями.

По словам Пауэлла, если экономика США будет развиваться в соответствии с прогнозами, члены FOMC предполагают уровень ставки в 5.6% к концу текущего года. Он сообщил, что решения по ставке будут приниматься "от заседания к заседанию" на основе поступающих макроэкономических данных. Пауэлл также отметил, что влияние предыдущего ужесточения монетарной политики отразилось на экономике пока не полностью.

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл сказал, что переход к более медленному ужесточению монетарной политики является её "естественной эволюцией" по мере достижения "конечного пункта назначения". По его словам, решение об "июльской" ставке (по итогам заседания FOMC 25-26 июля) пока не принято, поскольку в целом макроэкономические показатели "соответствуют ожиданиям", но иногда их превышают.

Глава ФРС отметил, что любой прогноз о снижении инфляции в этом году будет предусматривать ожидания дезинфляции на рынке жилья. Однако снижение стоимости жилья происходит "немного медленнее, чем мы ожидали", и ФРС продолжит "внимательно отслеживать ситуацию" в этом сегменте.

Описывая состояние сферы занятости, Пауэлл сказал, что рынок труда остаётся "очень крепким", хотя, наблюдается "некоторое ослабление условий". По его словам, для снижения инфляции потребуется "провисание" рынка труда и замедление темпов роста экономики, но на данный момент инфляционные риски по-прежнему высоки. ФРС хотела бы увидеть "решительное" снижение базовой инфляции (core PCE) и более значимый прогресс в замедлении головного индекса PCE. Пауэлл также заявил, что ФРС "пока не знает всех масштабов банковских потрясений".

Реакция фондовых индексов США и американской валюты на итоги заседания FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась смешанной. С учетом того, что решение о неизменности ставки было ожидаемым, но члены ФРС повысили прогноз по ее уровню на 2023-2025 г.г., настроения на фондовом рынке первоначально ухудшились, а индекс доллара США вырос примерно на 0.5% до 103.25. Однако по мере поступления новых комментариев главы ФРС рынок почувствовал отсутствие предубежденности регуляторов в необходимости повышения ставки в июле. Текущие фьючерсы на ставку ФРС указывают, что вероятность её июльского повышения оценивается лишь в 60%.

К закрытию торгов 14 июня индекс S&P 500 вырос на 0.08%, индекс DJIA снизился на 0.68%, индекс Nasdaq Composite прибавил 0.39%. Индекс доллара США к 23:00 мск опустился к 103.05 (-0.3%), пара EUR/USD вернулась к отметке 1.08258 после первоначального снижения к 1.08010 от уровня 0.08539, зафиксированного за минуту до публикации итогов заседания FOMC.