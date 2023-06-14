ФРС США сохранила ставку на уровне 5.25%, но повысила прогноз по ставке на 2023-2025 г.г.

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 14 июня, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.00 - 5.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что "сохранение целевого диапазона на прежнем уровне позволит Комитету отследить дополнительную информацию и оценить ее последствия для денежно-кредитной политики". Вместе с тем Комитет планирует продолжить сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с планом, опубликованным годом ранее.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с мартовской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, оставлен на прежнем уровне на текущий год, но пересмотрен в сторону повышения на следующий год. В 2023 году ожидается ставка на уровне 5.6% (предыдущий прогноз: 5.1%), в 2024 году - на уровне 4.6% (ранее: 4.3%), в 2025 году - снижение до 3.4% (ранее: 3.1%), а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год повышен до 5.4-5.6% (мартовский прогноз: 5.1-5.6%), на 2024 год повышен до 4.4-5.1% (ранее: 3.9-5.1%), на 2025 год повышен до 2.9-4.1% (ранее: 2.9-3.9%), на долгосрочную перспективу повышен до 2.5-2.8% (ранее: 2.4-2.6%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС улучшила прогноз по динамике ВВП США на 2023 год, но немного ухудшила - на 2024-2025 г.г. В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2023 году реальный ВВП вырастет на 1.0% (предыдущий прогноз: +0.4%), в 2024 году расширится на 1.1% (предыдущий прогноз: +1.2%), в 2025 году увеличится на 1.8% (ранее: +1.9%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2023 год составил: 4.1% (предыдущий прогноз: 4.5%), на 2024 год: 4.5% (ранее: 4.6%), на 2025 год: 4.5% (ранее: 4.6%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2023 год составил: 3.2% (предыдущий прогноз: 3.3%), на 2024 год: 2.5% (без изменений), на 2025 год: 2.1% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2023 год составил: 3.9% (предыдущий прогноз: 3.6%), на 2024 год: 2.6% (без изменений), на 2025 год: 2.2% (ранее: 2.1%).