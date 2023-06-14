Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за май;

15:30 мск: Цены на импорт в США за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за май;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:35 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.