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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2023 г.Индекс цен производителей США в мае снизился на...
вчера 15:51

Индекс цен производителей США в мае снизился на 0.3%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.1%.

По сравнению с маем 2022 года индекс PPI вырос на 1.1% против +2.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в апреле.

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.2%.

По сравнению с маем 2022 года индекс PPI core вырос на 2.8% против +3.2% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.9%.

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