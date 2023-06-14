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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за апрель;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за апрель;

09:00 мск: ВВП Великобритании за апрель;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май.

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