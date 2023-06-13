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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2023 г.Годовая инфляция в США в мае составила 4.0%, ре...
13.06.2023 15:36

Годовая инфляция в США в мае составила 4.0%, реальная зарплата выросла на 0.3% к апрелю

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.4% в апреле.

По сравнению с маем 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 4.0%, тогда как в апреле годовой прирост составлял 4.9%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 4.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.4% в апреле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.3% в сравнении с +5.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в апреле (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.2%.

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