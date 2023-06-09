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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за II квартал;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за май;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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