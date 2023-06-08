Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за март;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.