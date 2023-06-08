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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за март;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.

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