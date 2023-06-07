Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Китая за апрель;

04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за апрель;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.