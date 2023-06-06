Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 июня

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за май;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за март;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март.