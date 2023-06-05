Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за май;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за март;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март.