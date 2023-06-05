Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;
17:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.