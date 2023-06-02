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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;

17:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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