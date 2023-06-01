EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.5 млн барр.

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 26 мая, вырос на 4.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.28 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.0 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 2.5 млн барр. до 355.4 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.7 млн барр. и составили 38.9 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 мая, выросли на 5.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.8 млн барр.