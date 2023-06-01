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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июня 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:38

Число повторных обращений по безработице в США за неделю почти не изменилось

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 мая, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 232 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 230 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 229.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 мая, увеличилось на 6 тыс. и составило 1.795 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.794 млн до 1.789 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.798 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 мая, уменьшилось на 1.3 тыс. и составило 1.637 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.319 млн.

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