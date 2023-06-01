Потребительская инфляция в еврозоне в мае составила 6.1%

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в мае 2023 года вырос на 6.1% ар сравнению с 6.3% согласно прогнозам аналитиков и 7% по предварительным данным.

В феврале значение показателя составило 7%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в мае вырос на 5.3% по сравнению с 5.5% согласно прогнозам аналитиков и 5.6% по предварительным данным.

В мае значение индекса составило 5.6%.