Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 мая

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за март;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за апрель;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;
09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;
09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;
11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады за март;
15:50 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;
18:05 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
19:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.