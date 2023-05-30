Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 мая

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за март;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за апрель;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;

09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;

11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за март;

15:50 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

18:05 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.