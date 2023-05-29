Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 мая

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за май;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за апрель;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за I квартал;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май.