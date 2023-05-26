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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал.

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