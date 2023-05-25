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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2023 г. Число повторных обращений по безработице в США...
вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США за неделю умеренно снизилось

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 мая, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 229 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 249 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 242 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 мая, уменьшилось на 5 тыс. и составило 1.794 млн. Показатель предыдущей недели оставлен без пересмотра на уровне 1.799 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.800 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 мая, уменьшилось на 48 тыс. и составило 1.638 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.317 млн.

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