Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, финал;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;
13:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.