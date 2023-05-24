Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: ВВП Германии за I квартал, финал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

13:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.