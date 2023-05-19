Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;
N/A мск: Саммит G7.