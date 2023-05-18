Число повторных обращений по безработице в США за неделю умеренно снизилось

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 мая, сократилось на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 242 тыс.

Аналитики прогнозировали значение на уровне 251 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 264 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 244.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 мая, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1.799 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.807 млн с 1.813 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 15.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.813 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 апреля, уменьшилось на 29.4 тыс. и составило 1.69 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.37 млн.